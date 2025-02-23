Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili

SARI-KIRMIZILILARDA 10 FARKLI OYUNCU İÇ SAHADA GOL ATTI

Galatasaray'ın ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmada 10 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda ligdeki iç saha maçlarında en golcü oyuncu 7 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrforu 4'er golle Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti. Barış Alper Yılmaz, iç sahada 3 gol atarken Mauro Icardi, Davinson Sanchez ile Dries Mertens 2'şer kez RAMS Park'ta fileleri havalandırdı. Bu oyuncuların ardından da Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Roland Sallai birer gol kaydetti.

Ayrıca Trabzonspor maçında Ali Şahin Yılmaz, kendi kalesine bir gol attı.