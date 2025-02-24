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        Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı

        Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:25
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        Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı
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        Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kent Ormanı'nda bulunanlar, yaklaşık 5 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.

        İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, 3 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı.

        Köpek yavruları, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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