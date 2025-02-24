Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusu kurtarıldı
Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırıkkale'de kuyuya düşen 3 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kent Ormanı'nda bulunanlar, yaklaşık 5 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.
İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, 3 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı.
Köpek yavruları, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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