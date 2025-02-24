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        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde goller yabancılardan!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 11 sezonda oynanan derbilerde gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Dev maçlarda atılan 38 golün 31'i yabancı futbolculardan gelirken, Türk futbolcular sadece 7 gol atabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:59
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        Derbide goller yabancılardan!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

        İki takım arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

        Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise Türk oyuncular 3 kez gol sevinci yaşadı.

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        24 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

        İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

        Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

        İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

        GERİDE KALAN 11 SEZONDAKİ DERBİLER

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

        Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
        25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
        18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
        08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
        25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
        13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
        20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
        23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
        22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
        14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
        28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
        21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
        04.06.2023 Nef Süper Lig 0 - 3 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) TFF Süper Kupa 0 - 3 (Hükmen) Mauro Icardi
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 1 - 0 Çağlar Söyüncü
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens,
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