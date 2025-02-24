Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Neredeyse tarihin başından bu güne geldiler... Dünyanın en eski yemek tarifleri!

        Neredeyse tarihin başından bu güne geldiler... Dünyanın en eski yemek tarifleri!

        Yemek tarifleri, geçmişten günümüze kadar insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak bazı tarifler var ki, binlerce yıldır değişmeden günümüze ulaşmış ve hala keyifle tüketilmektedir. İşte tarihin tozlu sayfalarından günümüze ulaşan en eski yemek tarifleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        ABONE OL

        Yemek dünyasında, baharatlıdan tatlıya, yerelden uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Farklı pişirme teknikleri ve tarifler, özel günler için olanlardan günlük tüketilenlere kadar çeşitlilik gösterir.

        Ancak bu mutfakların ortak noktası, kendilerine özgü hazırlama yöntemleri ve köken aldığı dönemlerdir. Aynı ülke veya bölge içinde bile insanlar arasında yemek tercihlerinde büyük farklılıklar olabilir. Kimileri yerel mutfağı tercih ederken, bazıları ise hızlı tüketim sağlayan fast-food restoranlarına yönelmektedir.

        Eğer geçmişte insanların beslenme alışkanlıklarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, işte dünyanın en eski yemek tarifleri!

        REKLAM

        LİNZER TORTE

        İcat Edildiği Yıl: 1653

        Menşei: Avusturya

        Ana Malzemeler: Un, fındık, yumurta, vanilya, şeker

        Linzer Torte, Avusturya’nın Linz şehrinde ortaya çıkan ve Orta Avrupa’da popüler olan bir tatlıdır. Kıtır hamur tabanı ve genellikle ahududu reçeliyle yapılan dolgusu ile bilinir. Üzerine kafes şeklinde hamur yerleştirilir ve pudra şekeri serpilerek sunulur.

        Bu tatlının en eski bilinen tarifi, 1653 yılına dayanmaktadır ve “Kochbuch für die Frauen” (Kadınlar İçin Yemek Kitabı) adlı bir kitapta yayınlanmıştır. İlk tarifte meyve dolgusu bulunmuyordu, ancak 1800’lü yıllarda Linzer Torte bugünkü haliyle reçel dolgulu ve kafes desenli olarak yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde özellikle Noel döneminde tercih edilen bir tatlıdır ve düğün gibi özel günlerde de servis edilir.

        Biliyor muydunuz? Linzer Torte’nin farklı varyasyonları bulunmaktadır. En yaygın malzemeler badem, şeker, tarçın, tereyağı ve undur. Ayrıca kayısı veya böğürtlen reçeliyle de yapılabilir.

        REKLAM

        ADOBO

        İcat Edildiği Yıl: 1613

        Menşei: Filipinler

        Ana Malzemeler: Tavuk, sirke, soya sosu

        Adobo, genellikle sirke ve soya sosu içinde pişirilen tavuk etiyle yapılan geleneksel bir Filipin yemeğidir. Bu yemeğin kökeninin, İspanyol sömürge dönemi sırasında Filipinli askerler tarafından etleri muhafaza etmek amacıyla pişirilmesine dayandığı düşünülmektedir.

        Zamanla Adobo, lezzetli ve ekonomik olması nedeniyle ev yemekleri arasında popüler hale gelmiştir. Bugün, farklı et türleri ve baharatlarla yapılan birçok versiyonu bulunmaktadır. Adobo, Filipinler’de hala en sevilen yemeklerden biri olup, dünya çapında da tanınmaktadır.

        Biliyor muydunuz? Adobo’nun 100’den fazla bölgesel versiyonu bulunuyor ve her bölge kendine özgü bir tarif oluşturuyor.

        FRUMENTY

        İcat Edildiği Yıl: 1381

        Menşei: Birleşik Krallık

        Ana Malzemeler: Yumurta, badem, kuru üzüm, şeker, safran, portakal çiçeği suyu

        REKLAM

        Frumenty, kaynatılmış buğdaydan yapılan bir tür Orta Çağ lapasıdır. Orta Çağ boyunca İngiltere ve Fransa’da yaygın olarak tüketilmiştir. Genellikle süt, bal, baharatlar ve kuru üzümlerle tatlandırılarak servis edilirdi.

        Bazı versiyonlarında et de bulunurdu ve bu haliyle daha çok bir yahni gibi tüketilirdi. Frumenty, özellikle şölenlerde ve oruç dönemlerinde popüler bir yemekti.

        Biliyor muydunuz? Günümüzde Frumenty fazla bilinmese de İngiltere’de Noel ve Yeni Yıl dönemlerinde hala bazı bölgelerde yapılıyor.

        HAENG-GUK (HANGOVER ÇORBASI)

        İcat Edildiği Yıl: 900

        Menşei: Güney Kore

        Ana Malzemeler: Lahana, sebzeler, et, kemik suyu

        Haeng-Guk, Güney Kore’de yaklaşık 900 yılından beri yapılan bir çorbadır. Çoğunlukla et, sebzeler ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. Kore mutfağında geleneksel bir çorba olup, özellikle alkol tüketimi sonrası etkili bir şifa yemeği olarak bilinir.

        Birçok farklı tarifi olsa da temel malzemeler genellikle aynıdır. Kore dışında, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık’ta da popüler hale gelmiştir.

        Kaynak: Oldest, BBC

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Çok zenginler ama az güvenilirler