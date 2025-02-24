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        Haberler Gündem Hava Durumu Soğuk hava son dakika: Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü! | Son dakika haberleri

        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili olurken, Erzurum'un Horasan ile Tekman ilçeleri, eski 32.6 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim yerleri oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. İşte buzdan gecede listeye giren il ve ilçeler...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:36
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        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
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        Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölgenin en soğuk yerleşim birimleri, eksi 32.6 derece ile Erzurum'un 1650 rakımdaki Horasan ve 1800 rakımlı Tekman ilçesi oldu.

        ARAS NEHRİ BUZLA KAPLANDI

        DHA'daki habere göre Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        OTOBÜS DURAKLARI BUZ TUTTU

        Horasan ve Tekman'ı eksi 30.4 dereceyle Aziziye ilçesi takip etti. Termometrelerin eski 22.8 dereceyi gösterdiği Yakutiye ilçesinde de otobüs duraklarının camları buz tuttu.

        KUŞLAR İÇİN KALDIRIMA YEM ATTILAR

        Lalapaşa Camii önündeki şadırvan tamamen buzla kaplanırken, esnaf kuşlar için kaldırımlara yem attı. Soğuk havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar, kendilerini atkı ve bereler ile korumaya çalıştı.

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        "SANKİ YÜZ FELCİ YAŞIYORUZ"

        Bursa'dan gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Sultan Özsezen (65), "Bursa'mız daha sıcak. Burası, o kadar soğuk o kadar soğuk. Yalnız bu güzellik karşısında bizler de alışıyoruz. Şu dönem soğuklara alıştık galiba. Gerçekten çok soğuk. Allah selamet versin burada yaşayanlara" diye konuştu. Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz" dedi.

        BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

        Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

        * Ağrı merkez 25,7, Diyadin -23,9, Doğubayazıt -21,3, Ağrı -21,8, Hamur -26,4, Patnos -24,4, Taşlıçay -28,2, Tutak -27,5.

        * Ardahan merkez-19.7, Damal -22,4, Göle -28,9, Hanak -20,9, Posof -11,9, Çıldır -21,6

        * Erzincan merkez -14.1, İliç -12,6, Kemah -17,6, Kemaliye -9,2, Otlukbeli -24,4, Refahiye -23,6, Tercan -24,4, Çayırlı -27,9, Üzümlü -16

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        * Erzurum Aziziye -30,4, Aşkale -27,1, Horasan -32,6, Hınıs -17,1, İspir -14, Karayazı -23,8, Karaçoban -29,9, Köprüköy -23,5, Narman -19,5, Oltu -14,3, Olur -13,8, Pazaryolu -18,1, Tekman -24,6, Tekman -32,6, Tortum -19, Uzundere -12,4, Yakutiye -22,8, Çat -29,2, Şenkaya -21,6.

        * Iğdır merkez -8, Aralık -8,8, Karakoyunlu -7,8, Tuzluca -12

        * Kars merkez -21.4, Akyaka -18,2, Arpaçay -19,1, Digor -16, Kağızman -13,6, Sarıkamış -23,7, Selim -21, Susuz -17,6

        * Muş merkez -16.1, Bulanık -25,7, Hasköy -23,9, Korkut -19,8, Malazgirt -27,2, Varto -22,8."

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