Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluk binası içinde bir patlama yaşandı. Polis ve itfaiyeciler olay yerine sevk edildi. Rusya'dan gelen ilk açıklamada olayın bir terör saldırısı gibi görüldüğü vurgulandı.

Habertürk Giriş: 24.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:53 facebook

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