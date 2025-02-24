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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama | Dış Haberler

        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama

        Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluk binası içinde bir patlama yaşandı. Polis ve itfaiyeciler olay yerine sevk edildi. Rusya'dan gelen ilk açıklamada olayın bir terör saldırısı gibi görüldüğü vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:53
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        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
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        Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, konsolosluk binasında bir patlama meydana geldiğini söyledi.

        Polisler ve itfaiyeciler olay yerine sevk edildi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, patlamanın bir terör saldırısı olduğunu düşündüklerini belirtti. Moskova, Paris'e olayın tam kapsamlı bir şekilde araştırılmasını talep ettiğini iletti.

        Rus basını, konsolosluk binasına iki adet molotof kokteyli atıldığını yazdı.

        Patlamada henüz ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

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