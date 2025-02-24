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        Haberler Sağlık Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı | Sağlık Haberleri

        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı

        Yeni bir araştırma, sağlıklı yaşlanma ve erken ölüm söz konusu olduğunda yaşam tarzı koşulları da dahil olmak üzere çevresel faktörlerin genetikten yaklaşık 10 kat daha önemli olduğunu gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:41
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        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
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        Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında İngiltere'de yaklaşık yarım milyon kişi incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların 22 hastalık için genetik risklerini belirleyerek, obezite ve yüksek tansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarını takip etti. Ayrıca insanların biyolojik olarak ne kadar hızlı yaşlandığını ölçmek için katılımcıların kanlarından alınan protein kullanıldı.

        FAKTÖRLER BİR ARAYA GELDİĞİNDE RİSK ARTIYOR

        Çalışmada, başlangıçta 164 çevresel faktöre odaklanıldı. Fakat bunlar hem ölüm hem de biyolojik yaşlanma ile ilişkili 25 temel ölçüme indirgendi. Bu faktörler eğitim seviyesi, hane geliri, istihdam, uyku seviyeleri, egzersiz, sigara kullanımı, sosyal destek, zihinsel refah, 10 yaşındaki vücut ağırlığı ve kişinin doğduğu sırada annesinin sigara içip içmediğine kadar her şeyi kapsıyordu. Bu faktörlerin tek başına erken ölme riskinde küçük bir rol oynadığı ancak yaşam boyu bir araya geldiklerinde riski artırdığı belirlendi.

        Araştırmaya göre, genetik riskler demans, meme, prostat ve kolorektal kanserler için daha büyük bir etkenken; akciğer, kalp ve karaciğer hastalıkları söz konusu olduğunda çevresel faktörlerin daha önemli olduğu tespit edildi.

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