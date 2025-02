Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümünde diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor... Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümü. Biz her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını istiyoruz. Bu çok boyutlu krizin artık kalıcı bir çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı müzakerelerle sona erebilir.

ABD tarafından başlatılan savaşın müzakereler yoluyla bitirilmesini hedefleyen çözümler mevcut, bu bizim başından beri desteklediğimiz şey. Barış için her türlü desteği sağlamaya hazırız.

Suriye halkının bu süreçte de yanında olacağız. Lavrov ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanması söz konusu dahi olamaz. Bölgemizde çatışmaların çözümü yönünde olumlu adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin anlaşılmasını bekliyoruz.

Gazze'de Netanyahu tarafından yeni bir soykırıma asla izin verilmemelidir.

Bugün Rusya ile ilişkilerimizi derinleştirdiğimiz bir görüşme oldu, iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bugün burada çok geniş bir yelpazede hem ikili ilişkilerimizi, hem de bölgesel konuları ele aldık. Rusya büyük bir memnuniyetle uluslararası alan gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya arasında sürekli temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin sık sık telefonda görüşüyor.

İkili ticari ilişkilerimiz konusunu da görüştük. Bankacılık, sanayi iş birliğimiz, ulaşım lojistiğimiz, turizm konularına değindik. Akkuyu'daki nükleer santral konusunda da görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Akımı ve Mavi Akım gibi konuları görüştük, çünkü Kiev rejimi tarafından zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Çok etraflı bir şekilde Ukrayna'daki durumu ele aldık, biz pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kalkmadan savaşın bitmesi mümkün değil.

Suriye konusu karşılıklı olarak görüştük. Kafkasya'daki duruma dikkat çektik, orada karşılıklı güven tesis edilmesini konuştuk."

LAVROV: ABD'NİN KONUMU TUTARLI

"ABD ile yürüttüğünüz arabuluculuk görüşmelerinde Türkiye'nin rolü ne olabilir? Türkiye barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Lavrov şöyle konuştu:

Biz konumumuzu değiştirmedik. Avrupa ülkelerini anlamak çok zor, çünkü onların da konumu kalıcı değil. Ukrayna ve AB sık sık konum değiştiriyor. Bu anlamda ABD konumu ortaya çıkıyor, tutarlı bir konumu var. Hem temas hattı yapalım sonra konuşalım demiyorlar. Nisan 2022'de biz bunları İstanbul'da konuştuk, aslında anlaşmaya varmıştık. Bizim ordularımız geri çekilmesini istediler biz de az da olsa geri çekilmeyi kabul ettik. Sonra Ukrayna'nın savaşa devam etmesini istediler. Devlet Başkanımız açıkça söyledi; biz hem Avrupa ile hem Ukrayna ile iyi niyetle yaklaşan herkesle konuşmaya hazırız. Rusya tarafını tatmin edecek bir şey olursa bu savaş son bulacak.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma girişimi bu savaşın başlamasının ana sebebidir. Trump da kamuya açık bir şekilde Ukrayna'nın NATO'ya üye olması girişiminin yanlış olduğunu açıkça söyledi. İkinci sebep de soykırımdır. Rus ve Rusça konuşan Ukrayna'nın güneyindekilerin soykırıma uğramasıdır.

Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para aktardı.

FİDAN: AMACIMIZ BİR AN ÖNCE YIKICI SAVAŞIN DURMASI

Bakan Fidan ise şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız barış için büyük çaba veriyor. Son günlerde ABD ile Rusya arasında gündeme gelen güvenlik garantileri bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Türkiye barış için her türlü adımı atmaya hazırdır. Burada ortaya nasıl bir manzara çıkacak onun görülmesi gerek. Şu anda konuşmaları yakından takip ediyoruz. Türkiye kolaylaştırıcı rolü her zaman üstlenmeye hazırdır. Amacımız bir an önce yıkıcı savaşın durmasıdır."