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        Kırıkkale'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:30
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        Kırıkkale'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 farklı hırsızlık suçundan kaydı ve "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.V. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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