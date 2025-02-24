Galatasaray-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sallai, Barış Alper, Sara, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfancan Eğribayat, Yusuf, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

G.SARAY LİGDE 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

SON 33 MAÇTA DA GOL ATTI

Galatasaray, yaptığı son 33 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 22, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.