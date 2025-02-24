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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak Fenerbahçe ile arasındaki farkı 9 puana çıkarmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı deplasmanda devirerek farkı 3'e indirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar CANLI maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:02
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Slavko Vincic

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sallai, Barış Alper, Sara, Osimhen.

        Fenerbahçe: İrfancan Eğribayat, Yusuf, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

        Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

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        İLK YARIDAKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı. Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

        RAMS PARK'TA SON DERBİ F.BAHÇE'NİN

        Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.

        Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

        G.SARAY LİGDE 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        SON 33 MAÇTA DA GOL ATTI

        Galatasaray, yaptığı son 33 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

        Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

        Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 22, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

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