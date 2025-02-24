Selen Görgüzel: Beni 1 milyon TL susturamaz

Hamdi Alkan, 2014 - 2022 arasında evli kaldığı Selen Görgüzel'den 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması'nı gerekçe göstererek ayrılma kararı almıştı. Evlilikleri, tek celsede biten çift, aralarında boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya uyulmadığı takdirde 1 milyon TL tazminat ödeyeceği açıklamıştı.

Selen Görgüzel, o anlaşmayla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Görgüzel, 1 milyon liralık tazminat nedeniyle değil, ahlaki değerlerinden dolayı konuşmadığını söyledi; "Beni, değil 1 milyon... Konuşmam gerektiğinde konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti." REKLAM