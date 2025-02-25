İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi

Ücretler, fazla mesai ücretleri, dini veya milli bayramda çalışanların ücretleri, yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklar işçi ile işveren arasında sık sık anlaşmazlık konusu olabiliyor. Ücretler ile fazla mesai, bayram ve hafta tatilinde çalışma parası, ikramiye gibi ücret sayılan ödemelerde zamanaşımı süresi beş yıl olarak uygulanmakla birlikte geçmişte diğer işçi alacakları konusunda farklılıklar bulunuyordu. Zamanaşımı süreleri bazı alacaklarda beş yıl, bazılarında on yıl uygulandı.

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Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde zamanaşımı süresi 2012 yılına kadar beş yıl iken Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinde on yıla çıkartıldı. 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe kanunla ise tekrar beş yıla indirildi.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklarda zamanaşımı konusunda İş Kanunu’nda geçmişte hüküm olmadığı için Türk Borçlar Kanununa dayanarak on yıllık zamanaşımı uygulanıyordu. Ancak, 2017’de yürürlüğe giren kanunla işçilerin tazminat alacaklarındaki zamanaşımı süresi de beş yıla indirildi. Kısacası, 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren tüm işçi alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıl olarak eşitlendi.

2017 ÖNCESİNDE SONA EREN SÖZLEŞMELER NE OLACAK?

İşçi alacaklarında zamanaşımı sürelerinin beş yıl olarak eşitlendiği 25 Ekim 2017 tarihinden önce sona ermiş sözleşmeler için geçiş hükümleri uygulanıyor. Söz konusu tarihten önce sona ermiş sözleşmelerden kaynaklı yıllık izin ücreti ile her türlü tazminat alacaklarında zamanaşımı süresi on yıl olarak devam etmekle birlikte 25 Ekim 2017 tarihinden sonraki süreler beş yılı aşamayacak.

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Örneğin, 14 Ekim 2016 tarihinde sona eren sözleşmeden doğan yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı alacakları için zamanaşımı süresi, kanun değişmemiş olsaydı normalde 14 Ekim 2026 tarihinde dolacaktı. Fakat kanun değişikliği ve geçiş hükmü gereği söz konusu sözleşmeden doğan alacaklarda zaman aşımı süresi 25 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.