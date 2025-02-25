ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok"

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir askeri üssü olmadığını, buradaki üssün Yunan tesisi olup iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde kullanıldığını belirtti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, Yunan basınında çıkan ABD'nin Dedeağaç'taki üssünü kapatacağı yönündeki haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada yetkili, "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok, burası ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu üssün sadece ABD teçhizatının Avrupa'ya giriş ve çıkışında bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirten yetkili, "Burası ABD'nin kapatacağı bir 'üs' değildir." ifadesine yer verdi.

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YUNAN BASINI ABD'NİN DEDEAPAÇ'TAKİ ÜSSÜNÜ KAPATACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Yunan Dimokratia ve Ta Nea gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etmişti.

Dimokratia gazetesinin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberinde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer almıştı.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapılmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.