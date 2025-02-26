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        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:38
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        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi.

        Bahşılı Kaymakamlığı ve Yeşilay Şube Başkanlığınca Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, katılımcılara sigara, kumar, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı anlatıldı, bunlarla mücadele yolları hakkında bilgi verildi.

        Programa Kaymakamı Fidan Boskır, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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