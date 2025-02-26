Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

Bahşılı Kaymakamlığı ve Yeşilay Şube Başkanlığınca Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, katılımcılara sigara, kumar, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı anlatıldı, bunlarla mücadele yolları hakkında bilgi verildi.

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