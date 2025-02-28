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        Haberler Gündem Güncel Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!

        Bolu'da oğluna boncuk tabancasıyla boncuk atan 12 yaşındaki bisikletli çocuğu otomobiliyle ezip yaralayan Gülcan Mutlu Ulusoy hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme Ulusoy'u 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın ev hapis cezası kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:51
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        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
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        Bolu'da oğlunu ağlattığı gerekçesiyle Eren Y.'ye (12) otomobili ile çarpıp, yaralanmasına neden olan Gülcan Mutlu Ulusoy (33), 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Ağustos 2024'te Gerede ilçesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynarken Eren Y., T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı.

        Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı. Sinirlenen anne Ulusoy, sokakta bisiklete binen Eren Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan Eren Y. yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Gülcan Mutlu Ulusoy gözaltına alındı. Eren Y. tedavisi sonrası taburcu edilirken, şüpheli işlemleri sonrası ev hapsine çarptırıldı.

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        "BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

        Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan yargılanan Gülcan Mutlu Ulusoy, karar duruşmasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

        Sanık Ulusoy, "Komşuluğumun bittiğine üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mağdur çocuğun babası Selçuk Y., "Benim çocuğumun hayatı ile kumar oynadı, gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Ulusoy'u 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ulusoy'un ev hapis cezası kaldırıldı.

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