Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

        İstanbul'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'i Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikametinden gittiğine ve hangi araçlara bindiğine dair yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kimse tarafından takip edilip edilmediği incelenen görüntülerde genç kadının evden çıktıktan sonra minibüse binerek mahalleden ayrıldığı belirlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 05.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.

        Bu kapsamda genç kadının evden çıktıktan sonra kimse tarafından takip edilip edilmediğine dair görüntüler incelenmeye başlandı. Evden çıkan Ece Gürel’in yeni görüntülerine ulaşıldı. Evden çıktıktan sonra yalnız yürüyen Ece Gürel, Galata Deresi caddesinden yürürken görülüyor.

        MİNİBÜSE BİNİYOR

        Elde edilen yeni görüntülerde Galata Deresi Caddesi’nden ana merkeze gelen Ece Gürel minibüs durağına gelerek bekliyor. Saat 11.56 civarında mavi renkli bir minibüse binerek mahalleden ayrılıyor. O ana kadar yapılan çalışmalarda peşinden kimsenin takip etmediği görülüyor.

        SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

        Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının daha sonra otobüse bindiği otobüsten indikten sonra da ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"