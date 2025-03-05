Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'i Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikametinden gittiğine ve hangi araçlara bindiğine dair yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kimse tarafından takip edilip edilmediği incelenen görüntülerde genç kadının evden çıktıktan sonra minibüse binerek mahalleden ayrıldığı belirlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.
Bu kapsamda genç kadının evden çıktıktan sonra kimse tarafından takip edilip edilmediğine dair görüntüler incelenmeye başlandı. Evden çıkan Ece Gürel’in yeni görüntülerine ulaşıldı. Evden çıktıktan sonra yalnız yürüyen Ece Gürel, Galata Deresi caddesinden yürürken görülüyor.
MİNİBÜSE BİNİYOR
Elde edilen yeni görüntülerde Galata Deresi Caddesi’nden ana merkeze gelen Ece Gürel minibüs durağına gelerek bekliyor. Saat 11.56 civarında mavi renkli bir minibüse binerek mahalleden ayrılıyor. O ana kadar yapılan çalışmalarda peşinden kimsenin takip etmediği görülüyor.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN
Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının daha sonra otobüse bindiği otobüsten indikten sonra da ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.