Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.

Bu kapsamda genç kadının evden çıktıktan sonra kimse tarafından takip edilip edilmediğine dair görüntüler incelenmeye başlandı. Evden çıkan Ece Gürel’in yeni görüntülerine ulaşıldı. Evden çıktıktan sonra yalnız yürüyen Ece Gürel, Galata Deresi caddesinden yürürken görülüyor.

MİNİBÜSE BİNİYOR

Elde edilen yeni görüntülerde Galata Deresi Caddesi’nden ana merkeze gelen Ece Gürel minibüs durağına gelerek bekliyor. Saat 11.56 civarında mavi renkli bir minibüse binerek mahalleden ayrılıyor. O ana kadar yapılan çalışmalarda peşinden kimsenin takip etmediği görülüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının daha sonra otobüse bindiği otobüsten indikten sonra da ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.