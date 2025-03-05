Beyaz Saray, CBS ve CNN'in "Trump'ın ilk Kongre konuşmasına" ilişkin anketlerini sitesinde yayımladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmasına ilişkin gerçekleştirilen iki anket sonucunu internet sitesinde paylaştı.

Trump: Amerika geri döndü Haberi Görüntüle

Beyaz Saray, internet sitesinde CBS News ile YouGov araştırma şirketi ve CNN tarafından Trump'ın ilk Kongre ortak oturumu hakkındaki anket sonuçlarına yer verdi.

CBS News ile YouGov, Trump'ın ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasını izleyenlerin yüzde 76'sının Başkanın konuşmasını tasvip ettiğini kaydetti.

Benzer şekilde oturumun ardından CNN tarafından yapılan ankette ise konuşmayı izleyenlerin yüzde 69'unun Başkanın konuşmasına olumlu tepki verdiği ifade edildi.

Beyaz Saray ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi pek çok bakan ile Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki isimlerin Trump'ın konuşmasını destekleyen görüşlerini yayımladı.

REKLAM

Medya dünyasındaki bazı isimlerin Trump'ın açıklamalarına yönelik olumlu yorumları, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklamasında ilk sıralarda yer aldı.

TRUMP'IN KONUŞMASI ÖNCESİ CNN ANKETİ

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 24-28 Şubat'ta Trump'ın Kongrede yapacağı ilk resmi konuşmanın hemen öncesinde yaptığı ankette, katılımcılara Trump'ın başkanlık performansı sorulmuştu.

Katılımcıların yüzde 48'i Trump'ın görevdeki performansından memnun olduğunu, yüzde 52'si ise performansını tasvip etmediğini belirtmişti.

Ankette katılanların yüzde 45'i Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi "yanlış yöne götürdüğü" görüşünü savunurken, yüzde 39'u politika önerilerinin ülkeyi doğru şekilde yönlendirdiğini belirtmiş ve yüzde 15'i ise fikir beyan etmemişti.