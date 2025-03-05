Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
Bursa'da, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yüzüstü düşerek, başını beton zemine çarpan 60 yaşındaki Remzi Başaran, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı
Bursa'da akılalmaz olay, bu sabah saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi.
YÜZÜSTÜ BETONA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre Ankara yolu istikametinde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran (60), dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.