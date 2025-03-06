Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarptı.

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