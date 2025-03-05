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        Çin: ABD ile her türlü savaşa hazırız

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergileri uygulanmasına yönelik kararının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'den yanıt geldi. Cien ticaret savaşı dâhil her türlü savaşa hazır olduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:52
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        Çin: Her türlü savaşa hazırız
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        Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, "ister ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazır" olduklarını bildirdi.

        Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

        Trump, Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkarmıştı

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

        Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

        Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

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