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        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:29
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        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde ve Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda organize edilen hafta kapsamında Başpınar Stadı'nda etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Karakurt, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam için herkesi spor davet etti.

        Avrupa Spor Haftası'nın her yaştan çok sayıda insanı bir araya getirerek hareket bilincini arttırdığını aktaran Karakurt, haftanın tüm Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı Türkiye'de de kutlandığını kaydetti.

        Etkinliğe katılan sporculara şapka ve tişört dağıtıldı.

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