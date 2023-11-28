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        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

        Kırıkkale'de kavgadan kaçtığı sırada 3 katlı binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 02:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 02:26
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        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
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        Kırıkkale'de kavgadan kaçtığı sırada 3 katlı binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.

        Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta bir kişiyle kavga ettikten sonra kaçmak için 3 katlı binanın çatısına çıkan B.K. (25), başka bir binanın çatısına atlamaya çalışırken boşluğa düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan B.K, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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