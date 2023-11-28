Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
Kırıkkale'de kavgadan kaçtığı sırada 3 katlı binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Kırıkkale'de kavgadan kaçtığı sırada 3 katlı binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta bir kişiyle kavga ettikten sonra kaçmak için 3 katlı binanın çatısına çıkan B.K. (25), başka bir binanın çatısına atlamaya çalışırken boşluğa düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.K, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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