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        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

        KIRIKKALE'ninBalışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:40
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        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
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        KIRIKKALE'ninBalışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

        Balışeyh ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yol suyla doldu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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