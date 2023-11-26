KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KIRIKKALE´ninYahşihanilçesinde sitenin açık otoparkında bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisindeki açık otoparkta çıktı. Süleyman İlhan´a ait 06 DAP 433 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, alevlerin diğer otomobillere sıçramaması için yanan otomobilin yanında bulunan diğer araçlar, sahipleri tarafından başka bir yere çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirler, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.