Kırıkkale'de uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 404 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 404 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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