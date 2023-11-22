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        Kırıkkale'de uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 404 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:08
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        Kırıkkale'de uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 404 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 404 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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