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        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:36
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        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
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        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez öncülüğünde Diş Hekimi Dt. Fatma Nur Saygılı ve ekip arkadaşları tarafından ilçe genelinde farkındalık çalışmaları yapıldı, halkın yoğun bulunduğu bir iş merkezinde stant kuruldu.

        Öğrencilere yönelik de okullara afiş asılarak ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi.

        Dt. Fatma Nur Saygılı, ağız ve diş hastalıklarının dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızca yurt genelinde sağlıklı yaşamın teşviki, bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle çocuklarımıza küçük yaştan itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli eğitim ilk önce aile tarafından başlatılmalıdır. Ağız ve diş sağlığının beden sağlığının yanı sıra psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Diş tedavisi hem pahalıdır hem de zaman alır, korunmak ise ucuz ve kolaydır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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