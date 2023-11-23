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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:01
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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 112 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık,1 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, 1 bilişim sistemine girme ve 1 futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 280 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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