Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Geyik'e üye ilişkileri kategorisinde ödül

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Geyik'e üye ilişkileri kategorisinde ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldü.

        ASKON Kırıkkale Şubesinden yapılan açıklamada, DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, törende üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtilen Geyik'in, ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldığı kaydedildi.

        DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Olağan Genel Kurulları'nda Geyik'in ikinci kez DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı seçildiği dile getirilen açıklamada, "Savaş Geyik, önümüzdeki dönem önemli bir görevi yürütmeye başlıyor. Genel Kurul kapsamında yapılan İş Konseyleri Koordinatör Başkan ve Yardımcıları Seçimi'nde, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcılığına seçildi. Geyik, 42 ülke iş konseyinin yer aldığı Afrika bölgesinde 3 başkan yardımcısından biri olarak görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Geyik, şunları kaydetti:

        "Kurulduğu günden itibaren ticari diplomasi faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve Türk iş dünyasının dışa dönük yüzü olan DEİK çatısı altında yer almaktan büyük onur duyuyorum. DEİK'in küresel temsil gücü, iş dünyamıza paha biçilmez katkılar sağlıyor. Bu sayede Türkiye'nin dış ticareti istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu tablo içinde Türkiye-Mali İş Konseyi olarak istikrarlı, görünür ve sonuç odaklı çalışma anlayışını ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bunun ödülünü de konsey üyelerimizle hep birlikte alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kan donduran kadın cinayetinde karar çıktı: Maktulün kardeşi ve komşusuna a...
        Kan donduran kadın cinayetinde karar çıktı: Maktulün kardeşi ve komşusuna a...
        Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı
        Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı
        Cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılm...
        Cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılm...
        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı
        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı
        Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası görse...
        Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası görse...
        Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu
        Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu