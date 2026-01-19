DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Geyik'e üye ilişkileri kategorisinde ödül

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldü.



ASKON Kırıkkale Şubesinden yapılan açıklamada, DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldığı anımsatıldı.



Açıklamada, törende üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtilen Geyik'in, ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldığı kaydedildi.



DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Olağan Genel Kurulları'nda Geyik'in ikinci kez DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı seçildiği dile getirilen açıklamada, "Savaş Geyik, önümüzdeki dönem önemli bir görevi yürütmeye başlıyor. Genel Kurul kapsamında yapılan İş Konseyleri Koordinatör Başkan ve Yardımcıları Seçimi'nde, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcılığına seçildi. Geyik, 42 ülke iş konseyinin yer aldığı Afrika bölgesinde 3 başkan yardımcısından biri olarak görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Geyik, şunları kaydetti:



"Kurulduğu günden itibaren ticari diplomasi faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve Türk iş dünyasının dışa dönük yüzü olan DEİK çatısı altında yer almaktan büyük onur duyuyorum. DEİK'in küresel temsil gücü, iş dünyamıza paha biçilmez katkılar sağlıyor. Bu sayede Türkiye'nin dış ticareti istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu tablo içinde Türkiye-Mali İş Konseyi olarak istikrarlı, görünür ve sonuç odaklı çalışma anlayışını ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bunun ödülünü de konsey üyelerimizle hep birlikte alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

