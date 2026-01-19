Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

        Sarıibrahim, Valilik bahçesinde, vali yardımcıları, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Vali Sarıibrahim, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığı Kırıkkale Valiliği görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi.

        Anadolu'nun kalbinde yer alan, demir çelikten silah ve savunma sanayisine, tarımdan ulaşıma kadar ülkenin stratejik can damarlarından olan "Cumhuriyet şehri" Kırıkkale'de göreve başlamanın onurunu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

        "Bizleri bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Göreve başladığımız andan itibaren hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla tüm mesai arkadaşlarımızla Kırıkkale'mize hizmet etmeye sonsuz bir gayretle çalışacağız. Bu manada kapımızı tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık tutacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Kırıkkale'mizi daha ileriye taşımak adına milletvekillerimiz başta olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve basın mensuplarımızla uyum ve işbirliği içerisinde azim ve kararlılıkla çalışacağız."

        Kentte daha önce görev yapan valilere de hizmetleri için teşekkür eden Sarıibrahim, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılm...
        Cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılm...
        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı
        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı
        Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası görse...
        Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası görse...
        Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu
        Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması
        Kırıkkale'de yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması