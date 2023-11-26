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        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı

        AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran belediye başkan aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:01
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        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
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        AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran belediye başkan aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

        AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, İl Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklaması öncesi AA muhabirine, Kırıkkale'nin heyecanlı olduğunu ve seçim atmosferinin başladığını söyledi.

        Bugün teşkilat mensuplarının aday olmasını istedikleri aday adaylarıyla ilgili oylarını kullanacağını aktaran Toprak, şöyle konuştu:

        "Genel Merkez olarak bugün Kırıkkale'nin nabzını tutacağız. Hem mevcut AK Partili belediyelerimizle ilgili oylarını kullanacaklar hem de gönlündeki aday kişinin ismini e-temayül sistemiyle Genel Merkeze bildirecekler. AK Parti'de, belediye başkanlığı ve milletvekilliği hizmet ve bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında 'adayım, ben de varım' diyen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kırıkkale için hayırlı olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz."

        Toprak, Kırıkkale'deki komisyonda Trabzon Milletvekilimiz Vehbi Koç, MKYK üyesi İslam Karakoç, Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin ile AR-GE Başkan Yardımcısı Osman Karaarslan'ın da yer aldığını dile getirdi.

        Temayül yoklamasının tamamen elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Toprak, bu sayede kağıt israfının önüne geçildiğini ve ciddi bir tasarruf sağladıklarını kaydetti.

        Toprak, AK Parti'nin çevre bilinci olan bir parti olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "AK dava"nın Türkiye'nin her yerinde başarılı olacağını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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