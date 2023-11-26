Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı

        Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Kentte kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        Balışeyh ilçesinde de derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılan kara yolunda, temizleme işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, ilçedeki bazı tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi