Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıların uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıların uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.

        Kırıkkale'de sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Güzeltepe Mahallesi'nde çınar ağacından kopan dal, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

        Cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

        - Sivas

        Şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu Sivas'ta da Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın çatısı uçtu.

        Çatıdan kopan parçalar sitesinin bahçesindeki 2 araca zarar verdi.

        Bilgi verilmesi bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, sitenin çevresinde önlem aldı.

        Apartman sakinleri, sitedeki 2 binanın çatısının daha öncede kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı