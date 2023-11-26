Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıların uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.
Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıların uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Güzeltepe Mahallesi'nde çınar ağacından kopan dal, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.
- Sivas
Şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu Sivas'ta da Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın çatısı uçtu.
Çatıdan kopan parçalar sitesinin bahçesindeki 2 araca zarar verdi.
Bilgi verilmesi bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, sitenin çevresinde önlem aldı.
Apartman sakinleri, sitedeki 2 binanın çatısının daha öncede kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirtti.
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