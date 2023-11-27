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        Bahşılı'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:58
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        Bahşılı'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

        Büyük Sarıkaya köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ahırların çatısı uçtu, bahçe çitleri ve seralar zarar gördü.

        Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, fırtına nedeniyle köyde bazı bahçe çitlerinin zarar gördüğünü, ahırların çatısının uçtuğunu söyledi.

        Seraların da zarar gördüğünü anlatan Karayel, "Rüzgarın şiddeti, köyümüzün yüksekliği nedeniyle çok sert hissedildi. Önceden alınan tedbirlerimizle hayvanlarımız telef olmadı, bazı hasarlarımız var. Onları da düzeltiyoruz." dedi.

        Öte yandan, ilçe merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle de Atadönmez Mahallesi'nde bazı yollarda hasar oluştu.

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