Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 20-26 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 123 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 121'i hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, 1656 kişi ve 246 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 2,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı
        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması başladı
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        KIRIKKALE´DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı
        Kırıkkale´de park halindeki otomobil alev alev yandı