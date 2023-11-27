Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 20-26 Kasım'da asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 123 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 121'i hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 1656 kişi ve 246 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 2,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.