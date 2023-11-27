Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan R.S'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan R.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK destekli projeyle sesten akut hastalıklar ve duygu durumu tahmin ed...
        TÜBİTAK destekli projeyle sesten akut hastalıklar ve duygu durumu tahmin ed...
        Bahşılı'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
        Bahşılı'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
        Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı
        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı
        Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        Kırıkkale ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor