Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor

        Yahşihan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki okullarda afet bilinçlendirme eğitimleri veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yahşihan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki okullarda afet bilinçlendirme eğitimleri veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğünün kurulduğu belirtildi.

        Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki tüm öğrencilere afetler hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Afet İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki okulları belirli aralıklarla gezerek afet bilinçlendirme eğitimi veriyor. Eğitimlerde, öğrenciler hem doğal afetler konusunda bilgilendiriliyor hem de afet öncesi, sırası ve ve sonrasında neler yapılacağı hakkında uyarılarda bulunuluyor. Eğitim sonunda personeller öğrencilerin sorularını cevaplandırıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
        Kavga ettiği kişiden kaçarken çatıdan düşerek yaralandı
        Kavga ettiği kişiden kaçarken çatıdan düşerek yaralandı
        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı