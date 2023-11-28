Yahşihan'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor

Yahşihan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki okullarda afet bilinçlendirme eğitimleri veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğünün kurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki tüm öğrencilere afetler hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki okulları belirli aralıklarla gezerek afet bilinçlendirme eğitimi veriyor. Eğitimlerde, öğrenciler hem doğal afetler konusunda bilgilendiriliyor hem de afet öncesi, sırası ve ve sonrasında neler yapılacağı hakkında uyarılarda bulunuluyor. Eğitim sonunda personeller öğrencilerin sorularını cevaplandırıyor."