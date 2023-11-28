Kırıkkale'de 12 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 323 kişi ve 1625 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 62 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Ayrıca, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 6 fişek,14 uyuşturucu hap, 6,67 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.