Kırıkkale'de 12 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 323 kişi ve 1625 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 62 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Ayrıca, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 6 fişek,14 uyuşturucu hap, 6,67 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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