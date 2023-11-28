Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 12 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 12 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 323 kişi ve 1625 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 62 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Ayrıca, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 6 fişek,14 uyuşturucu hap, 6,67 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Yahşihan'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor
        Yahşihan'da öğrencilere afet eğitimi veriliyor
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
        KAVGA ETTİĞİ KİŞİDEN KAÇARKEN ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANDI
        Kavga ettiği kişiden kaçarken çatıdan düşerek yaralandı
        Kavga ettiği kişiden kaçarken çatıdan düşerek yaralandı
        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de kavgadan kaçarken çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı