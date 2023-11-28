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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:04
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 101,53 gram uyuşturucu madde ve 447 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 26 zanlıdan 2'si sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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