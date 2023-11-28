Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 101,53 gram uyuşturucu madde ve 447 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 zanlıdan 2'si sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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