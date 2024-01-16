Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 ay ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de öğrencilere yönelik çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık e...
        Kırıkkale'de öğrencilere yönelik çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık e...
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı