Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencilerine sınav döneminde çorba ikramında bulunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencilerine sınav döneminde çorba ikramında bulunuluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, mobil aşevi aracıyla birçok noktada sıcak çorba dağıtımlarına devam edildiği belirtildi.

        Her yıl vize ve final haftalarında ilçede bulunan üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunulduğu aktarılan açıklamada, sınav döneminin gelmesiyle sabah erken saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde sıcak çorba dağıtımlarına başladığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çorba dağıtımlarımızı her fırsatta birçok noktada gerçekleştiriyoruz. Fakat sınav haftalarında ikram ettiğimiz bu çorbalar bizim için ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Çocuklarımız bu yoğun dönemlerde kahvaltı yapmayı ihmal edebiliyorlar. Bu sebeple onları düşünmek bizim görevimiz. Çocuklarımızın derslerine yoğunlaşmasını istiyoruz, geri kalan tüm ihtiyaçları için bizler buradayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de öğrencilere yönelik çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık e...
        Kırıkkale'de öğrencilere yönelik çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık e...
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı