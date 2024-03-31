Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, oyunu kullandı

Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, oyunu kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Leyla İsa Aktuğ İlkokulu'na gelen Saygılı, oyunu verdikten sonra kentteki diğer okulları gezdi.

Oy kullanan vatandaşları selamlayarak sandık görevlilerine kolaylık dileyen "Vatandaşlarımız sorunsuz bir şekilde oyunu kullanıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Kardeşlik içerisinde oyunu kullanıyor. Katılımın yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bu sevindirici. Kırıkkale'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.