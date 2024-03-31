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        Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, oyunu kullandı

        Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:36
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, oyunu kullandı
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        Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, oyunu kullandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Leyla İsa Aktuğ İlkokulu'na gelen Saygılı, oyunu verdikten sonra kentteki diğer okulları gezdi.

        Oy kullanan vatandaşları selamlayarak sandık görevlilerine kolaylık dileyen "Vatandaşlarımız sorunsuz bir şekilde oyunu kullanıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Kardeşlik içerisinde oyunu kullanıyor. Katılımın yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bu sevindirici. Kırıkkale'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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