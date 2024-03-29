Bakan Işıkhan: 31 Mart akşamı yeni bir döneme başlayacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "31 Mart akşamı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları ile görüşmek için Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Işıkhan, Vali Mehmet Makas tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Işıkhan, Makas ile görüştü. Bakan Işıkhan, daha sonra Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya, Kırıkkale Valisi Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

'KIRIKKALE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR' Işıkhan, Kırıkkale'nin tarihi, konumu, tarımı ve endüstrisiyle önemli illerden biri olduğunu belirtti. İş insanlarının fikirleri, görüşleri ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Işıkhan, "Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Kırıkkale'nin büyük bir potansiyeli var. Kırıkkale'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda çok önemli bir merkez haline geleceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hafta başında 2023 yılı iş gücü verilerini açıkladığını aktaran Işıkhan, "2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre, 318 bin kişi azaldı. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda, 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre, 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana gelmiştir. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etmiş, istihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan artmıştır" ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR TARİHİN EH YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ' 2005 yılında 4 milyon 140 bin kişi olan sanayi istihdamının, 2023'te 6 milyon 711 bin kişiye çıktığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Ülkemizin sanayi alanındaki atılımlarının iş gücü istatistiklerine önemli bir yansıması olduğunu görmekteyiz. Hizmet sektöründe 2005 yılında hizmetler istihdamı 9 milyon 176 bin kişi iken; 2023 yılında ise 18 milyon 230 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, hizmetler alanındaki ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına düşen gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerini görmüştür" dedi.

'KALKINMA, BÜYÜME VE GELİŞİM YERELDEN BAŞLAR' Işıkhan, pandemiye, bölgedeki savaşlara ve geçen yıl yaşanan deprem felaketine rağmen doğru yolda olduklarını ve vatandaşları asla mağdur etmeden hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu vatandaşların desteğiyle başaracaklarını söyleyen Işıkhan, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma yerelden başlar' gerçeğine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki kalkınma, büyüme ve gelişim yerelden başlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim vizyonunun da belediyecilikten geldiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, AK Parti'nin ülkede belediyecilik anlayışını değiştirdiğini ve milleti gerçek belediyecilikle tanıştırdığını ifade etti. Işıkhan, "Bu farkındalıkla inşallah 31 Mart akşamı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Kırıkkale'nin merkez ve tüm ilçelerinde gerçek belediyecilikle yola devam edeceğine inanıyorum. Mehmet Saygılı başkanım, bir Kırıkkale sevdalısı olarak bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Kırıkkale'nin bir kez daha bu kez görevi AK Belediyecilik vizyonu ile Mehmet başkanımıza, vereceğine inanıyorum" dedi.