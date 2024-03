Bakan Işıkhan: 31 Mart akşamı yeni bir döneme başlayacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "31 Mart akşamı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları ile görüşmek için Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Işıkhan, Vali Mehmet Makas tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Işıkhan, Makas ile görüştü. Bakan Işıkhan, daha sonra Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya, Kırıkkale Valisi Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

'KIRIKKALE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR'

Işıkhan, Kırıkkale'nin tarihi, konumu, tarımı ve endüstrisiyle önemli illerden biri olduğunu belirtti. İş insanlarının fikirleri, görüşleri ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Işıkhan, "Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Kırıkkale'nin büyük bir potansiyeli var. Kırıkkale'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda çok önemli bir merkez haline geleceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.