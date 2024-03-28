Kırıkkale'de pikap ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
T.T. (40) idaresindeki 06 CVY 306 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında, V.T'nin (43) kullandığı 48 KY 787 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.H.A. (47), İ.A. (42) ve A.A. (45) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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