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        Kırıkkale'de pikap ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:58
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        Kırıkkale'de pikap ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        T.T. (40) idaresindeki 06 CVY 306 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında, V.T'nin (43) kullandığı 48 KY 787 plakalı pikapla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.H.A. (47), İ.A. (42) ve A.A. (45) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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