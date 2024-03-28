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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 7 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:06
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 7 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 160 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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