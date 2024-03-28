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        Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:05
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        Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
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        Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda, seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınan tedbirler, seçim günü yapılacak iş ve işlemler ile risk ve problem oluşturacak durumlar değerlendirildi.

        Vali Makas, toplantıda, her türlü tedbirin alındığını belirterek, sonuçların Kırıkkale ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona eren toplantıya, ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

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