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        Kırıkkale'de 23 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 2 bin 600'ü dolu 23 bin makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:07
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        Kırıkkale'de 23 bin makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 2 bin 600'ü dolu 23 bin makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-28 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 2 bin 600'ü dolu 23 bin makaron ,100 paket kaçak sigara, ⁠47 litre kaçak etil alkol, ⁠6 litre sahte alkol ve⁠ sahte 100 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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