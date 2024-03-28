Kırıkkale'de kamyonetle otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili ilçesi Tadım Kavşağı’nda meydana geldi. T.T. (40) idaresindeki 06 CVY 306 plakalı otomobil ile V.T. (43) kontrolündeki 48 KY 787 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İ.A. (42), H.H.A. (47) ve A.A. (45) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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