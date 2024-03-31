MHP Bahşılı Belediye Başkan adayı Bişkin'in aracına silahlı saldırı

Öte yandan, MHP İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek Bişkin'den bilgi aldı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda aracın camına saçmalar isabet etti.

İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi’ne gitti.

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