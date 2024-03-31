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        MHP Bahşılı Belediye Başkan adayı Bişkin'in aracına silahlı saldırı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 03:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 03:11
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        MHP Bahşılı Belediye Başkan adayı Bişkin'in aracına silahlı saldırı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

        İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi’ne gitti.

        Türbe dönüşünde Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        Yaralanan kimsenin olmadığı olayda aracın camına saçmalar isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan, MHP İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek Bişkin'den bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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