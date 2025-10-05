Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek, Küresel Sumud Filosu'na destek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını okuyan Recep Karabal, onurlu bir direnişe desteklerini bir kez daha haykırmak, başta Müslümanlar olmak üzere vicdanı körelmemiş tüm insanları, modern çağda eşi görülmemiş bu vahşete ses çıkarmaya davet etmek için toplandıklarını söyledi.

Bu vahşet ve soykırımın son safhasının 2 yıl önce başladığını aktaran Karabal, "Son safhası diyoruz çünkü bu zulmün 1948'de başladığını hepimiz biliyoruz. 1948'de başlayan bu zulüm, 2 yıldır soykırıma dönüşmüş bir şekilde devam ediyor. İki yıldır etrafı duvarlarla çevrilmiş, küçücük bir kara parçasına sıkıştırılmış insanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden bilinçli bir şekilde katlediliyor." ifadelerini kullandı.