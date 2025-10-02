Bahşılı Kaymakamı Bozkır, yaşlıları ziyaret etti
Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Bozkır, Yaşlılar Günü dolayısıyla Selim Doğan, Fatma Kalkan ve Nazire Ülger'e ziyaret gerçekleştirdi.
Yaşlılarla sohbet eden Bozkır, sağlık durumları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sordu.
Kaymakam Bozkır, ziyaretlerle ilgili "Biz sizler için varız. Evinizin temizliği, sizin sağlık durumunuz bizi ilgilendirir. Devletimiz çok güçlüdür, size sahip çıkarız. Yeterki sizler iyi olun, bizler hep buradayız, yanınızdayız." dedi.
