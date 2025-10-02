Habertürk
Habertürk
        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, yaşlıları ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, yaşlıları ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:07
        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, yaşlıları ziyaret etti
        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Bozkır, Yaşlılar Günü dolayısıyla Selim Doğan, Fatma Kalkan ve Nazire Ülger'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Yaşlılarla sohbet eden Bozkır, sağlık durumları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sordu.

        Kaymakam Bozkır, ziyaretlerle ilgili "Biz sizler için varız. Evinizin temizliği, sizin sağlık durumunuz bizi ilgilendirir. Devletimiz çok güçlüdür, size sahip çıkarız. Yeterki sizler iyi olun, bizler hep buradayız, yanınızdayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

